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«Единая Россия» доставила 35 тонн гуманитарной помощи жителям Белгородской области

Жителям эвакуированных районов России передадут пять тысяч продуктовых наборов

«Единая Россия» доставила 35 тонн гуманитарной помощи жителям Белгородской области. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что волонтеры «Единой России» сформируют пять тысяч продуктовых наборов для эвакуированных жителей.

Как рассказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, получить гуманитарную помощь можно, обратившись в местные отделения партии или гуманитарный центр.

«Сегодня привезли несколько тонн консервов, муки, масла, круп. Более 35 тонн в общей сложности. Все, что входит в базовые продуктовые наборы. Уже с завтрашнего дня ребята начнут развозить их как в ПВР, так и тем, кто живет в различных муниципалитетах Белгородской области. Также решаем вопрос с обеспечением людей теплой одеждой — такой запрос сейчас есть, обязательно закроем и его, чтобы люди ни в чем не нуждались», — сказал он.

В свою очередь, врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев, «Единой России» постоянно оказывает помощь Белгородской области, в особенности жителям Шебекино.

«За последний год в наш распределительный центр поступило более двух тысяч тонн гуманитарной помощи. Это позволит закрыть текущие потребности в продуктах и бытовой химии. Также активисты «Единой России» доставляют гуманитарные наборы в освобожденные населенные пункты Харьковской области», — сказал он.

Якушев отметил, что региональное отделение партии организует юридические консультации жителей в ПВР, работает с запросами на психологическую и адресную поддержку.

Депутат Госдумы Артем Туров, координирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Белгородской области, отметил, что собрать помощь помогли Владимирское и Смоленское региональные отделения партии.

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