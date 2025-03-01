Назван новый глава строительного департамента МО РФ

Новым руководителем строительного департамента МО РФ станет глава Военной строительной компании (ВСК) Игорь Маковский. Об этом сообщил РБК источник, близкий к министерству обороны России.

При этом ВСК Маковский возглавил два месяца назад, в декабре 2024 года. С 2018 до декабря 2024 года Маковский работал гендиректором компании «Россети Центр» вплоть до назначения в ВСК. Предшественницей Маковского на посту главы строительного департамента МО РФ была Марина Балакирева, которая в ноябре 2024 года заняла пост главы правового департамента Минобороны.

Бывшего куратора ВСК в министерстве обороны, замминистра Тимура Иванова задержали весной 2024 года по обвинению во взятке в размере более 1 млрд рублей и растрате свыше 205 млн рублей.

До этого в Курске арестовали обвиняемого в махинациях при строительстве линий обороны Игоря Грабина. Следственные органы обвиняют его в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Ранее начальника Национального центра управления обороной повысили в звании.