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Челябинский школьник впал в кому и остался парализованным после игр на батуте

В Челябинске ребенка парализовало после прыжка на батуте
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Depositphotos

В Челябинске врачи спасают школьника, которого парализовало после игр в банкетном зале на улице Героев Труда. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в декабре прошлого года, но мальчик до сих пор находится в больнице. По данным издания, вместе с друзьями и родителями он приехал на место и почти сразу пошел к батутам.

В какой-то момент ребенка подбросило вверх, он перелетел через ограждение и упал с высоты трех метров. В результате его госпитализировали в состоянии комы.

«У мальчика диагностировали переломы свода и основания черепа, сдавленные кости вызвали отек мозга», – сообщается в публикации.

Позже выяснилось, что ребенка парализовало. В начале января пациента перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение.

На данный момент в больнице с ним большую часть времени проводит мать. Сам мальчик в стабильно тяжелом состоянии, с минимальными признаками сознания.

После инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее жительница Бийска впала в кому после введения лекарства в больнице.

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