Россиянка впала в кому после введения препарата в больнице

Жительница Бийска впала в кому после введения лекарства в больнице

В Бийске местная жительница впала в кому после того, как ей внутривенно ввели лекарственный препарат на приеме в местной больнице. Об этом сообщает информационное агентство «Банкфакс» со ссылкой на супруга пациентки Александра Дегтярева.

Со слов мужчины, 12 февраля его жена поехала на личном авто в городскую больницу №2 для получения помощи, но домой уже не вернулась. Муж пациентки утверждает, что на приеме его жена получила внутривенную инъекцию препарата — какого именно, он не знает — после чего у нее случился анафилактический шок и она впала в кому. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

«Лечащий врач сообщила, что есть вероятность повреждения головного мозга, и моя супруга может остаться инвалидом. Однако врачи не предоставляют полной информации о лечении и обследовании, ограничиваясь фразами о том, что делается все необходимое», — цитирует СМИ супруга пациентки.

В минздраве Алтайского края сообщили, что 17 февраля было принято решение перевезти женщину в Краевую больницу в Барнауле. В ведомстве отметили, что ситуацию расследует специальная комиссия, а информация об аллергической реакции на препарат передана в Росздравнадзор.

В Следственном управлении СК РФ в беседе с изданием заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» УК РФ.

Ранее в роддоме Ульяновска женщине по ошибке вкололи не тот препарат.