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Московского серийного убийцу обвинили еще по пяти эпизодам

СК: московского серийного убийцу Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам

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Следствие предъявило московскому серийному убийце Владимиру Миргороду обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, сопряженное с изнасилованием) — всего пять эпизодов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичного СК.

Отмечается, что по делу были проведены молекулярно-генетические экспертизы с учетом использования современных технологий — они показали причастность Миргорода к преступлениям, во время допроса он признал вину.

В 2010 году в Москве был пойман серийный убийца, совершавший преступления в начале 2000-х годов. Владимир Миргород обвинялся в восьми убийствах на севере и северо-востоке Москвы. По версии следствия, он насиловал и душил своих жертв. За время расследования Миргород успел отсидеть в тюрьме за другое преступление и выйти на свободу. В 2012 году московский суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что «Домодедовский упырь» вышел на свободу и пропал.

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