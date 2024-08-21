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«Домодедовский упырь» вышел на свободу и пропал

SHOT: серийный убийца Продан вышел на свободу после 25 лет колонии и пропал

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ТВ Центр

Полиция не знает, где находится вышедший из колонии этой весной серийный убийца Иван Продан по прозвищу «Домодедовский упырь». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника Telegram-канала, уроженец Молдавии Продан отсидел 25 лет за пять доказанных убийств и 17 нападений. С конца 1990-х годов он совершал расправы на территории Московской области над женщинами, которых ненавидел, и мужчинами — из корыстных побуждений. Известно, что убийца изучал техники гипноза, а в качестве оружия использовал то, что попадалось под руку, например, бутылки или камни.

20 апреля этого года «Домодедовский упырь» покинул исправительную колонию в Мордовии. С тех пор 55-летний Продан так и не встал на учет в отделе МВД по месту проживания. За полгода до освобождения мужчина получил паспорт, никаких остальных документов у него при себе нет, так как в МФЦ за СНИЛС и ИНН он так и не явился. В каком регионе сейчас находится убийца, правоохранители не знают. В ближайшее время его собираются объявить в федеральный розыск.

Племянник «упыря» Федор, как уточняется, также стал серийным убийцей и сейчас отбывает наказание. За четыре убийства его приговорили к пожизненному лишению свободы.

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