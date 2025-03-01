Стало известно о еще одном сыне Илона Маска

Топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис рассказала о рождении своего четвертого ребенка от американского предпринимателя Илона Маска. Публикацию о своих детях она разместила в социальной сети X.

«Мы обсудили это с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — рассказала она.

По словам Зилис, у этого ее ребенка золотое сердце. Сколько ему лет, она решила не говорить.

Зилис стала матерью четырех детей Илона Маска, первые двое из них появились, когда девушка искала донора ЭКО — женщина родила двойняшек одновременно с суррогатной матерью, которая родила ребенка Маска от его девушки, певицы Граймс, в 2021 году. Всего у Илона Маска есть по крайней мере 14 детей, с одним из которых, X Æ A-12 (Икс-Эш-Эй-Твелв), он порвал отношения после того, как он сменил пол.

Первая жена бизнесмена Джастин Уилсон родила ему шестерых детей. Первенца Невады не стало в возрасте 10 недель из-за опасного синдрома. Впоследствии у Маска и Уилсон появились двойняшки и тройняшки. Предприниматель состоял в браке с первой женой в период с 2000 по 2008 год. У предпринимателя также есть трое общих детей с певицей Граймс (настоящее имя — Клэр Элис Буше). Маск встречался с артисткой до 2021 года.

Илон Маск впервые вышел в свет с матерью своих троих детей Шивон Зилис 22 января 2025 года. Официально пара не жената, их первые дети, близнецы Азур и Страйдер, появились на свет в 2021 году. Затем у пары появилась дочь Аркадия, пол которой долгое время не раскрывался.

Ранее сменивший пол сын Маска сообщил о желании покинуть США из-за Трампа.