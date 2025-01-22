Маск впервые публично представил мать своих детей

Илон Маск впервые вышел в свет с матерью своих троих детей Шивон Зилис

Американский миллиардер Илон Маск впервые появился на публике с 38-летней Шивон Зилис, матерью его троих детей, пару заметили на инаугурации президента США Дональда Трампа. Трансляция велась Fox News.

Отмечается, что ранее Зилис никогда не сопровождала предпринимателя на аналогичных мероприятиях.

Летом 2024 года сообщалось, что Маск стал отцом как минимум в 12-й раз.

В начале 2024 года топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис родила бизнесмену их третьего общего ребенка. В 2021 году они также стали родителями близнецов.

Однако источники не стали раскрывать иные подробности о ребенке, включая его пол.

В материале отмечается, что у предпринимателя также есть трое общих детей с певицей Граймс (настоящее имя — Клэр Элис Буше). Маск встречался с артисткой до 2021 года.

Кроме того, первая жена бизнесмена Джастин Уилсон родила ему шестерых детей. Первенца Невады не стало в возрасте 10 недель из-за опасного синдрома. Впоследствии у Маска и Уилсон появились двойняшки и тройняшки. Предприниматель состоял в браке с первой женой в период с 2000 по 2008 год.

Ранее в Госдуме призвали Маска контролировать себя после «нацистского приветствия».