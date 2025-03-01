Синоптик спрогнозировал морозы на большей части РФ в начале марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в начале марта на большей части территории РФ ожидаются сильные морозы с понижением температуры на 7 — 13°C ниже нормы.

По словам синоптика, понижение температуры ожидается в регионах Юга, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Он пояснил, что календарная весна в этом году начнется с Севера страны.

Вильфанд уточнил, что в Волгоградской и Ростовской областях температура будет на 7 — 9°C ниже нормы и дойдет до — 17... — 21°C. В Калмыкии столбик термометра покажет на 11 — 16°C ниже нуля, что на 7 — 10°C ниже нормы.

Также в Астраханской области на выходных столбик термометра опустится до — 15°C в ночное время, что на 7°C ниже нормы. В Краснодарском крае ожидаются минимальные значения температуры до — 10... — 11°C.

Самые сильные морозы ожидаются на Чукотке, там столбик термометра может опуститься до — 38... — 40°C.

«Так что видите, на большей части территории трещат морозы», — отметил Вильфанд.

До этого он сообщал, что в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа, а также Урала и Сибири в марте ожидается избыток осадков.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.