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Вильфанд предупредил об избытке осадков в трех округах России

Вильфанд сообщил, что в трех округах России в марте ожидается избыток осадков
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В некоторых регионах Северо-Западного федерального округа, а также Урала и Сибири в марте ожидается избыток осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Мурманская и Архангельская области — здесь избыток осадков», — отметил он.

Аналогичная ситуация ожидается на территории Западной Сибири, Таймыра, большей части Красноярского края и севера Урала, продолжил Вильфанд. Кроме того, избыток осадков коснется Сахалина, Приморского края, Амурской области, Хабаровского края и Магаданской области, подчеркнул синоптик.

Дефицит осадков прогнозируется на самом юге Якутии, Чукотке, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, добавил руководитель Гидрометцентра России.

25 февраля Вильфанд сообщил, что к концу недели на всей территории азиатской части России температура воздуха будет ниже нормы на 8 — 10°C. По его словам, погода будет связана с затоком холодных воздушных масс из полярных регионов. Вильфанд подчеркнул, что резкое изменение погоды произойдет в центре Красноярского края, где столбики термометров опустятся на 20 градусов. Поступление холодных воздушных масс также затронет Иркутскую область и Забайкалье.

Ранее синоптик призвал москвичей не обольщаться насчет бурной весны в марте.

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