В Татарстане женщина оттаскала полицейскую за волосы и получила штраф

В Татарстане женщину осудили за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре республике.

Инцидент произошел 1 октября на улице Кутузова в Лениногорске. Согласно материалам дела, 43-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватила рукой за волосы сотрудницу полиции. Нападавшая несколько ударила женщину кулаком по голове и дважды пнула ее ногой в живот.

Злоумышленница не признала вину и была оштрафована на 50 тыс. рублей.

До этого мужчина напал на полицейских с ножом и арматурой в Подмосковье. Агрессора задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Фигуранту в ближайшее время планируют избрать меру пресечения, расследование взяла под контроль городская прокуратура.

Ранее в Подмосковье задержали 27 человек, пытавшихся отбить мигранта у полицейских.