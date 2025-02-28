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В Татарстане женщина оттаскала полицейскую за волосы и получила штраф

Жительница Татарстана напала на сотрудницу полиции и получила штраф
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Depositphotos

В Татарстане женщину осудили за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре республике.

Инцидент произошел 1 октября на улице Кутузова в Лениногорске. Согласно материалам дела, 43-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватила рукой за волосы сотрудницу полиции. Нападавшая несколько ударила женщину кулаком по голове и дважды пнула ее ногой в живот.

Злоумышленница не признала вину и была оштрафована на 50 тыс. рублей.

До этого мужчина напал на полицейских с ножом и арматурой в Подмосковье. Агрессора задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Фигуранту в ближайшее время планируют избрать меру пресечения, расследование взяла под контроль городская прокуратура.

Ранее в Подмосковье задержали 27 человек, пытавшихся отбить мигранта у полицейских.

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