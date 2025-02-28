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Мужчина напал на полицейских с ножом и арматурой в Подмосковье

В Подмосковье мужчина напал на полицейских с ножом и арматурой
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 47-летний мужчина набросился на полицейских с ножом и арматурой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел на проспекте Кирова в городе Коломна. Стражи порядка прибыли туда проверить сообщение о совершении преступления и попросили мужчину предъявить документы, однако тот в ответ напал на полицейских. Злоумышленник ударил одного из правоохранителей ножом в ногу, а второго ударил железной арматурой по телу.

Агрессора задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Фигуранту в ближайшее время планируют избрать меру пресечения, расследование взяла под контроль городская прокуратура.

До этого начальник уволил и избил подчиненного арматурой в Ростове-на-Дону. Крики пострадавшего услышали школьники, они же вызвали на место скорую помощь.

Ранее москвич нарушил ПДД и напал с ножом на сотрудника ДПС.

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