Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Братья не виделись много лет и встретились, когда их задержали и доставили в полицию

Братья встретились спустя несколько лет, попав в один полицейский участок в Польше
close
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

В Польше братья не виделись несколько лет и встретились в полицейском участке, сообщает Wprost.

На этой неделе сотрудники полиции прибыли в один из домов в гмине Вырыки, чтобы утихомирить хулигана, который устроил там дебош. 35-летний мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его задержали и доставили в полицейский участок.

Тем же вечером в этом отделении появился 22-летний молодой человек. Он уже получил срок за преступления, связанные с наркотиками, и должен был явиться для отбытия наказания.

Задержанные оказались родными братьями. Они долгое время не виделись, но сразу узнали друг друга по голосу. На несколько часов родственники воссоединились, но затем их снова разлучили. Младший брат отправился в тюрьму, а старший был помещен под надзор полиции до завершения уголовного разбирательства.

Ранее в Екатеринбурге пару арестовали за пьяный дебош на борту самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами