Братья не виделись много лет и встретились, когда их задержали и доставили в полицию

Братья встретились спустя несколько лет, попав в один полицейский участок в Польше

В Польше братья не виделись несколько лет и встретились в полицейском участке, сообщает Wprost.

На этой неделе сотрудники полиции прибыли в один из домов в гмине Вырыки, чтобы утихомирить хулигана, который устроил там дебош. 35-летний мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его задержали и доставили в полицейский участок.

Тем же вечером в этом отделении появился 22-летний молодой человек. Он уже получил срок за преступления, связанные с наркотиками, и должен был явиться для отбытия наказания.

Задержанные оказались родными братьями. Они долгое время не виделись, но сразу узнали друг друга по голосу. На несколько часов родственники воссоединились, но затем их снова разлучили. Младший брат отправился в тюрьму, а старший был помещен под надзор полиции до завершения уголовного разбирательства.

Ранее в Екатеринбурге пару арестовали за пьяный дебош на борту самолета.