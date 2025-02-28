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Студентки училища культуры в Чите обвинили преподавателя в харрасменте

Преподавателя Забайкальского краевого училища культуры обвинили в домогательствах
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Depositphotos

Студенты Забайкальского краевого училища культуры (ЗабКУК) в Чите требуют привлечь к ответственности преподавателя, который домогается несовершеннолетних, предлагая им хорошие оценки. Об этом они рассказали порталу «Чита.ru».

Как сообщается, преподаватель ЗабКУК, которого обвиняют в домогательствах, был главным режиссером театра «Забайкальские узоры», в 2019 году получил благодарственное письмо от губернатора за вклад в развитие культуры Забайкалья, но в 2020-м покинул театр с большим скандалом. До недавного времени он преподавал в училище режиссуру и актерское мастерство, а также являлся заведующим отделения социально-культурной деятельности.

Педагог всегда имел плохую репутацию, а коллеги мужчины догадывались или были в курсе его нездорового интереса к студенткам. Обычно жертвами извращенца становились тихие девушки, которые «точно никому ничего не рассказали бы». Одна из них все же публично обвинила преподавателя в домогательствах. Инцидент произошел в прошлом году, когда мужчина встретил ученицу в ночном клубе, стал ее насильно обнимать и трогать за интимные места, а после того, как она попросила прекратить, начал занижать ей оценки. На тот момент девушке было 17 лет.

Старшекурсницы и выпускницы ЗабКУК рассказывают аналогичные истории. Преподавателя часто видели в ночных клубах в компании со студентками, но вольности он позволял себе и в стенах учебного заведения. Известно, что преподаватель был трижды женат, причем две из трех его жен — его бывшие студентки.

Пере Новым годом пострадавшие объединились и обратились в Министерство культуры Забайкальского края с анонимными жалобами, в которых обвинили преподавателя в многочисленных нарушениях педагогической этики. Их слова подтверждаются переписками, имеются фото- и видеодоказательства домогательств. В Минкульте сообщили, что в отношении преподавателя проводится проверка, но от комментариев отказались. 27 февраля стало известно, что мужчина больше не работает в ЗабКУК.

Ранее учительницу заподозрили в сексуализированном насилии над 10 школьниками.

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