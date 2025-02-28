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В Германии предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания

Лидер ХДС/ХСС Мерц призвал полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания
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Thilo Schmuelgen/Reuters

Германии необходимо рассмотреть вопрос укрепления своих ядерных возможностей за счет французского участия, а не полагаться исключительно на поддержку США. С таким заявлением в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung выступил лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц.

Он также добавил, что планирует поставить на повестку обсуждение участия Франции и Великобритании в системе ядерного сдерживания во время коалиционных переговоров, а также в беседах с партнерами по ЕС и НАТО.

Отмечается, что идея Франции о создании общего ядерного зонтика для Европы далеко не нова. Бывший президент Франции Шарль де Голль уже включал этот аспект в ядерную доктрину страны в 1960-х годах, предполагая, что нападение на Западную Германию задействует ядерные силы Франции. Современные реалии требуют вновь рассмотреть этот вопрос, подчеркнул Мерц.

На прошлой неделе сенатор Алексей Пушков резко осудил предложение председателя Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца о переговорах с Францией и Великобританией по вопросу использования их ядерного потенциала для защиты Украины.

Ранее европейцы заговорили о ядерном щите из-за риска ухода войск США.

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