Китайские ученые выяснили, как панды адаптировались к бамбуковой диете

Китайские ученые выяснили, что гигантские панды адаптировались к питанию бамбуком благодаря особым молекулам растительного происхождения. Несмотря на то что их пищеварительная система типична для хищников, панды питаются почти исключительно растительной пищей, и теперь исследователи выяснили, как это стало возможным на молекулярном уровне. Работа опубликована в журнале Frontiers in Veterinary Science (FVS).

Исследование показало, что микроРНК, содержащиеся в бамбуке, могут проникать в организм панд и регулировать работу их генов. Эти молекулы участвуют в передаче генетической информации и могут влиять на биологические процессы, такие как обмен веществ, рост и даже вкусовые предпочтения.

«Мы доказали, что микроРНК из бамбука действительно попадают в кровь панд и могут влиять на их пищевые привычки», — отметил старший автор исследования доктор Фэн Ли.

Ученые взяли образцы крови у семи гигантских панд и обнаружили 57 видов микроРНК, вероятно, поступивших из бамбука. Эти молекулы не только помогают пандам лучше переваривать пищу, но и регулируют их поведение, биологические ритмы и иммунные функции.

Оказалось, что микроРНК из бамбука могут влиять на вкусовые рецепторы панд, их обоняние и даже работу системы удовольствия, что помогает им выбирать самые свежие и питательные побеги. Таким образом, длительное употребление бамбука способствовало постепенной адаптации панд к растительному рациону.

Интересно, что состав микроРНК в крови различается в зависимости от возраста и пола панд. Это может объяснять, почему одни молекулы остаются в организме, а другие выводятся.

Исследователи также предполагают, что изучение растительных микроРНК может помочь в разработке новых методов профилактики и лечения заболеваний животных, а также в улучшении качества растительной пищи для животных и людей.

«Гигантская панда — национальное достояние Китая, и получить ее кровь для исследований непросто», — сообщил Ли. — «Мы надеемся в будущем изучить кровь детенышей, которые еще не пробовали бамбук, чтобы узнать больше о влиянии этих молекул».

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