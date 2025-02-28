Воры инсценировали припадок и украли дорогих щенков бульдога

Воры в Колорадо похитили дорогих бульдогов, инсценировав припадок у одного из злоумышленников, пишет The Guardian.

По данным правоохранительных органов, трое мужчин зашли в магазин с разницей в несколько минут. Они интересовались щенками бульдога, стоимость которых составляет $4300 за каждого. В какой-то момент 37-летний мужчина якобы начал симулировать припадок, что вызвало замешательство среди сотрудников. В это время один из его сообщников открыл вольер, схватил двух собак и скрылся с подельниками.

Преступники уехали на золотистом Cadillac Escalade с тонированными стеклами и без номерных знаков, который ожидал их у магазина. Мужчина, симулировавший припадок, был задержан. Его подозревают в сговоре с целью совершения кражи, а также в хранении наркотиков. Полиция разыскивает двух других участников инцидента и водителя автомобиля.

Один из похищенных щенков уже вернулся к законным владельцам. Женщина, купившая собаку за $1500 у уличного торговца, увидела фотографии украденных бульдогов в новостях и связалась с правоохранительными органами.

Ранее украденная с лужайки перед домом собака вернулась в семью спустя семь лет.