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СМИ сообщили о запасах тория в Китае, которых хватит на десятки тысяч лет

SCMP: запасы тория в КНР могут обеспечить страну энергией в течение 60 тысяч лет
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Виталий Безруких/РИА Новости

Запасы тория в районе Баян-Обо во Внутренней Монголии (Китай) достаточно велики, чтобы обеспечить энергетические потребности КНР на протяжении 60 тысяч лет. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Более века страны ведут войны из-за ископаемого топлива. Оказывается, неисчерпаемый источник энергии находится прямо у нас под ногами», — сообщил изданию неназванный геолог из Пекина.

Как отмечается, торий, обладая в 200 раз большей энергоемкостью по сравнению с ураном, при использовании в реакторах на расплавленной соли (TMSR) обеспечивает компактность установки, отсутствие необходимости в водяном охлаждении и минимальное количество долгоживущих радиоактивных отходов.

До этого китайское агентство по надзору за ядерной безопасностью выдало разрешение на эксплуатацию первого в стране ториевого реактора. Отмечается, что двухмегаваттный реактор АЭС на расплавленной соли тория расположен на территории пустыни Гоби — в городе Увэй провинции Ганьсу. Реактор эксплуатируется Шанхайским институтом прикладной физики Китайской академии наук.

Ранее Сечин заявил о привлекательности энергопроектов России для инвестиций Китая.

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