Сечин заявил о привлекательности энергопроектов России для инвестиций Китая

Прямые инвестиции Китая в российскую энергетику и смежные отрасли содействовали бы укреплению энергобезопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества и могли бы создать существенный синергетический эффект, заявил на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Глава компании отметил, что российские энергопроекты привлекательны для инвестиций КНР и укрепляют энергобезопасность стран.

Он уточнил, что значительная часть российской нефти поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации является более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал.

По словам Сечина, Россия — одна из немногих стран, которая последовательно вкладывается в развитие традиционной энергетики, а Китай за последние несколько лет превратился из импортера в экспортера капитала.

Так, в прошлом году объявленные Китаем прямые инвестиции в новые проекты за рубежом превысили рекордные $160 млрд, напомнил глава «Роснефти».

«Надеемся на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России, который характеризуется высокой инвестиционной доходностью для инвесторов и отсутствием риска возврата средств на собственный капитал», — добавил он.

По мнению Игоря Сечина, одним из перспективных направлений потенциального сотрудничества является освоение ресурсов Арктики, где сейчас развивается проект Северного морского пути — маршрута доставки энергоресурсов в Азию.