В РПЦ призвали вынести покушение на митрополита Тихона на обсуждение в СБ ООН

Легойда: покушение на митрополита Тихона должно быть рассмотрено в СБ ООН

Подготовка украинскими спецслужбами теракта против митрополита Крымского Тихона должна быть рассмотрена на заседании Совбеза ООН. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Надеемся, что этот вопиющий акт терроризма получит должную оценку со стороны мирового сообщества, будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН», — написал представитель церкви.

Легойда добавил, что «любая война имеет свои законы», однако в этот раз со стороны украинских спецслужб замечена готовность игнорировать любые писаные и неписаные правила конфликта, готовя покушения на гражданских лиц и священнослужителей. Представитель РПЦ напомнил, что похожие действия украинские власти предпринимают и в своей стране, «организуя преследования и пытки» клириков Украинской православной церкви.

Также Легойда обратил внимание на то, что митрополит Крымский и Симферопольский Тихон «всегда рассматривал украинский конфликт как огромную трагедию» и как результат деятельности внешних сил, целенаправленно добивавшихся «развязывания братоубийственной войны».

28 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве двух человек — помощника епископа Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича. Они подозреваются в подготовке теракта против митрополита Крымского Тихона.

В заявлении спецслужбы говорится, что в декабре задержанные получили самодельное взрывное устройство и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве в Сретенском монастыре. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее в Кремле прокомментировали покушение на митрополита Тихона.