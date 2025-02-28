Житель Москвы лишился 1,5 млн рублей из-за интимного фото жены

47-летний житель Москвы отдал мошенникам полтора миллиона рублей за то, чтобы они не публиковали голую фотографию его жены. Однако снимок все равно оказался в сети, сообщается в Telegram-канале издания Baza.

Отмечается, что москвич в ходе переписки с незнакомцем решил похвастаться ему откровенной фотографией своей жены. Он отправил исчезающее фото, однако это не помогло. Вскоре мужчина получил назад снимок супруги и требование отправить деньги, иначе откровенный кадр окажется на просторах интернета.

Потерпевший перевел вымогателю 150 тысяч рублей. Далее ему стали сыпаться угрозы с других номеров. В общей сложности москвич лишился полутора миллионов рублей. В итоге фото его жены все равно оказалось в сети, после этого мужчина отправился в полицию.

До этого 41-летний житель Башкирии отдал мошенникам почти три миллиона рублей, желая заказать проститутку. Мужчина нашел в интернете сайт по оказанию соответствующих услуг и позвонил по указанному номеру. Его попросили внести предоплату в размере 3,5 тысячи рублей, что россиянин и сделал.

После мужчине сообщили, что оплата якобы не прошла из-за технических неполадок, и попросили повторить платеж, но уже на сумму 85 тысяч рублей. Обсуждение заказа и дальнейшие транзакции продолжались, пока банковские карты потерпевшего не заблокировали. Мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Ранее тульская медсестра решила стать инвестором и отдала мошенникам более 6,3 млн рублей.