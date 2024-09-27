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Тульская медсестра решила стать инвестором и отдала мошенникам более 6,3 млн рублей

В Туле медсестра решила стать инвестором и отдала мошенникам более 6,3 млн рублей

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Depositphotos

В Туле медсестра приняла решение стать криптовалютным инвестором и отдала мошенникам более 6 млн рублей. Об этом сообщает Tulasmi.ru.

По информации издания, 43-летняя россиянка общалась с неизвестным в приложении Skype. Мужчина рассказал ей о возможности заработать через инвестиции в криптовалюту, и женщина решила попробовать.

Медсестра отправила на указанные аферистами счета более 6,3 млн рублей. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого преподаватель вуза в Воронеже позволила мошенникам себя запугать и лишилась 1,2 млн рублей. «Следователь» сообщил ей, что с ее счетов злоумышленники якобы финансируют террористическую деятельность.

Ранее в Петербурге студентка из Китая отдала мошенникам сотни тысяч рублей.

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