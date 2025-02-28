Сын, собиравшийся переехать с девушкой в другой город, ранил отца ножом ради денег

Житель Костромской области изрезал отца ножом и забрал у него почти полмиллиона

Сын напал на отца с ножом и забрал у него почти полмиллиона рублей ради переезда в другой город, сообщает полиция Костромской области.

Недавно домой к 52-летнему жителю Заволжья пришел взрослый сын и стал требовать деньги. На отказ отреагировал агрессивно — достал нож и нанес им несколько ударов в область головы, шеи и спины родственника. Далее 31-летний мужчина похитил у отца две банковские карты, телефон и сбежал. Подозреваемого задержали в Костроме, где он прятался у своей девушки.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник перевел 450 тыс. с похищенной карты на другую банковскую карту, эти деньги он хотел потратить на переезд в другой город вместе с возлюбленной. При обыске у задержанного изъяли новый смартфон, дорогостоящие смарт-часы и часть похищенных денег. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, за разбой в крупном размере ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее жительница Подмосковья загримировалась под родную мать, чтобы снять деньги с ее счета.