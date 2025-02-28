В Коми пьяные мужчины сдули надувной танк, попрыгав на нем

В Ухте республики Коми пьяные мужчины сдули надувной танк, попрыгав на нем. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Конструкция простояла около недели. Владелец торгового центра решил так украсить территорию ко Дню защитника Отечества.
«Танк был установлен на территории хозяйствующего субъекта владельцем торгового центра «Ярмарка». Это его инициатива, его территория, он ее украсил», — рассказали каналу власти города.
Из-за прыжков нарушился доступ воздуха в конструкцию. В мэрии уточнили, что уже утром специалисты все исправили и вернули танк в первоначальный вид.
Владелец ТЦ, в свою очередь, отметил, что к Международному женскому дню тоже планирует украсить территорию.
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