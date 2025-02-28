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В Коми пьяные мужчины сдули надувной танк, попрыгав на нем

В Ухте нетрезвые мужчины сдули танк
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Telegram-канал «Подъём»

В Ухте республики Коми пьяные мужчины сдули надувной танк, попрыгав на нем. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Конструкция простояла около недели. Владелец торгового центра решил так украсить территорию ко Дню защитника Отечества.

«Танк был установлен на территории хозяйствующего субъекта владельцем торгового центра «Ярмарка»‎. Это его инициатива, его территория, он ее украсил»‎, — рассказали каналу власти города.

Из-за прыжков нарушился доступ воздуха в конструкцию. В мэрии уточнили, что уже утром специалисты все исправили и вернули танк в первоначальный вид.

Владелец ТЦ, в свою очередь, отметил, что к Международному женскому дню тоже планирует украсить территорию.

В начале этого года в столице мужчина в состоянии алкогольного опьянения перепутал подъезды и нарвался на штраф. Около 18 часов вечера житель Останкинского района орудовал ключом, стоя у двери чужой квартиры. Будучи в полной уверенности, что скоро окажется дома, мужчина безуспешно пытался открыть дверь, пока на место не прибыли полицейские. Их вызвали настоящие хозяева жилья.

Ранее в Анапе пьяная компания попыталась отобрать у волонтеров спасенных птиц.

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