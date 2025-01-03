В Москве пьяный мужчина перепутал подъезды и нарвался на штраф

Москвич получил штраф за то, что пытался попасть в чужую квартиру

В Москве мужчина перепутал подъезды и угодил под суд, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Около 18 часов вечера житель Останкинского района Андрей С. орудовал ключом, стоя у двери чужой квартиры. Будучи в полной уверенности, что скоро окажется дома, мужчина безуспешно пытался открыть дверь, пока на место не прибыли полицейские. Их на место вызвали хозяева жилья.

Стражи порядка задержали москвича, который стал кричать и обматерил окружающих. Вскоре выяснилось, что мужчина перепутал подъезды, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В итоге ему выписали штраф.

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