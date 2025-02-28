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«Не кровавый террор, а символ порядка»: в Вологде объяснили создание НКО «Опричники»

В Вологде заявили, что НКО «Опричники» — не чиновничий креатив, а инициатива снизу
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Kyrgyz National Museum of Fine Arts Gapara Aitieva

Организацию «Опричники» в Вологодской области хотела создать группа молодежи, а не чиновники, заявил «Газете.Ru» источник, близкий к правительству региона. По его словам, для авторов идеи опричники — символ порядка.

«Была такая инициатива от группы молодежи. Инициатива исходила снизу, это был креатив группы общественников, которые организацию создают, а не из чиновничьей среды. Как они это объясняют, здесь был очень долгое время Иван Грозный, Вологда считается столицей опричнины. Для них опричнина — это не кровавый террор и беззаконие, а символ порядка и стройной структуры», – сказал он.

27 февраля было опубликовано подписанное постановление правительства Вологодской области о создании автономной некоммерческой организации «Опричники» — ее учредителем стало министерство молодежной политики области.

НКО займется «формированием системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи», а также будет проводить проводить просветительские, культурно-исторические и спортивные мероприятия.

Опричники – телохранители из отряда личной гвардии царя Ивана Грозного, он создал ее в 1565 году. Их жизнь подчинялась уставу, напоминавшему монашеский. В обязанности опричников входили конфискация земель, репрессии и расправы над врагами царя.

В 2006 году российский писатель Владимир Сорокин опубликовал антиутопическую повесть «День опричника», — действия в ней происходят после «Возрождения Руси» — в России 2028 года.

Ранее стало известно, что в Вологде установят памятник Ивану Грозному.

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