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Ученые восстановили облик Моцарта по его черепу

Daily Mail: ученые показали, как выглядел Моцарт, восстановив облик по его черепу
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Ученые восстановили облик композитора Моцарта по его черепу и показали, как он выглядел, пишет Daily Mail.

Внешний вид композитора Вольфганга Амадея Моцарта долгое время оставался загадкой. Большинство сохранившихся портретов были созданы спустя годы после его жизни, а немногие изображения, сделанные при жизни, сильно различаются. Некоторые из них изображают Моцарта в детстве, другие — фрагментарно, а подлинность третьих вызывает сомнения. Однако теперь, благодаря современным технологиям, ученым удалось реконструировать лицо композитора на основе черепа, который предположительно принадлежит ему.

Цицерон Мораес, эксперт в области судебно-медицинской реконструкции лица, рассказал, что случайно обнаружил череп, приписываемый Моцарту, во время работы над другим проектом. Его команда, которая уже более десяти лет занимается восстановлением облика исторических личностей, решила использовать этот череп для реконструкции.

«Череп был в хорошем состоянии, хотя нижняя челюсть и некоторые зубы отсутствовали. Однако мы смогли восстановить их с помощью статистических данных и анатомической согласованности», — пояснил Мораес.

Международная группа исследователей начала с виртуального восстановления черепа, а затем применила различные техники для создания полной реконструкции лица. Используя маркеры толщины мягких тканей и данные измерений сотен взрослых европейцев, учёные смогли определить форму носа, губ, ушей и других черт лица.

«Мы также использовали технику анатомической деформации, чтобы подогнать голову виртуального донора под параметры черепа Моцарта. Это позволило создать совместимое лицо», — добавил специалист.

Готовый бюст Моцарта, дополненный прической и одеждой, соответствующими эпохе, имеет «изящный» вид, как отметил исследователь.

Ранее ученые показали, с кого срисовали облик Санта-Клауса.

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