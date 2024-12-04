Ученые показали, с кого срисовали облик Санта-Клауса

Команда ученых показала, с кого срисовали облик Санта-Клауса, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, специалисты объявили, что им удалось воссоздать истинное лицо святого Николая Мирликийского, ставшего прототипом Санта-Клауса, благодаря реконструкции, основанной на анализе его черепа.

Не сохранилось ни одного прижизненного изображения Николая, а большинство известных его портретов были написаны через столетия после жизни святого. Теперь благодаря судебно-медицинской экспертизе его лицо восстанавливается впервые с времен Поздней Римской империи.

Имя Санта-Клауса обрело популярность благодаря иллюстрациям Томаса Наста и стихотворению «Визит Святого Николая», в котором были описаны многие черты персонажа, такие как румяные щеки и мешок с подарками.

Кроме воссоздания лица, исследование также выявило, что святой страдал от хронических заболеваний, включая артрит.

Ранее в Германии Санта-Клаус ударил посохом четырехлетнего мальчика, который показал ему язык.