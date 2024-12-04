Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые показали, с кого срисовали облик Санта-Клауса

Daily Mail: людям показали, с кого срисовали облик Санта-Клауса

close
Pen News

Команда ученых показала, с кого срисовали облик Санта-Клауса, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, специалисты объявили, что им удалось воссоздать истинное лицо святого Николая Мирликийского, ставшего прототипом Санта-Клауса, благодаря реконструкции, основанной на анализе его черепа.

Не сохранилось ни одного прижизненного изображения Николая, а большинство известных его портретов были написаны через столетия после жизни святого. Теперь благодаря судебно-медицинской экспертизе его лицо восстанавливается впервые с времен Поздней Римской империи.

Имя Санта-Клауса обрело популярность благодаря иллюстрациям Томаса Наста и стихотворению «Визит Святого Николая», в котором были описаны многие черты персонажа, такие как румяные щеки и мешок с подарками.

Кроме воссоздания лица, исследование также выявило, что святой страдал от хронических заболеваний, включая артрит.

Ранее в Германии Санта-Клаус ударил посохом четырехлетнего мальчика, который показал ему язык.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами