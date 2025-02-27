Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич нарушил ПДД и напал с ножом на сотрудника ДПС

В Новой Москве водитель ранил ножом сотрудника ДПС, сделавшего ему замечание
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Мужчина напал с ножом на инспектора ДПС в Новой Москве. Об этом сообщает столичный СК.
 
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему уже предъявили обвинение. По версии следствия, 25 февраля он заехал на территорию, закрытую для проезда, и не стал подчиняться законным требованиям инспектора ДПС. Нарушителя задержали, когда он применил насилие к представителю власти.
  
В Telegram-канале «Осторожно, Москва» сообщается, что мужчина за рулем автомобиля Hyundai проехал под знак «Въезд запрещен» в районе 24 километра Киевского шоссе в Новой Москве. После того, как сотрудники ГАИ остановили водителя, он стал неадекватно себя вести и попытался скрыться. Мужчина ударил ножом инспектора, но его обезвредили и доставили в отделение полиции. Раненому старшему лейтенанту потребовалась медицинская помощь, но сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее на Ямале мужчина сам вызвал и избил полицейских, помешавших его свиданию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами