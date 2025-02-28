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В 12 регионах введут минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс

ТАСС: в 12 регионах РФ введут минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В 12 регионах России введут минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс. Об этом пишет ТАСС.

Минимальный балл будут устанавливать сами субъекты. При этом школьники, не набравшие этот минимум, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет в своих регионах. Региональные власти смогут вводить списки профессий, поступление в колледжи для обучения которым будет производиться на основании вступительных экзаменов и без учета результатов ОГЭ.

К эксперименту присоединились Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Камчатский и Краснодарский края, Республика Северная Осетия — Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ.

До этого в Госдуме предложили включить в проект о сдаче ОГЭ только по двум экзаменам — русскому языку и математике — еще 6 регионов. Краснодарский край, Липецкая область, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кемерово, Кузбасс предоставили документы, которые подтверждают их готовность присоединиться к пилотному проекту.

12 февраля Госдума приняла в первом чтении проект о сдаче ОГЭ по 2 предметам в пилотных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания.

Ранее в Свердловской области разрешили поступать в колледжи без учета ОГЭ.

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