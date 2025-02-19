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В Сургуте врачи удалили пациентке огромную миому весом 5 кг

В ХМАО врачи спасли женщину с огромной миомой
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Хирурги Сургутской городской больницы спасли пациентку с миомой матки огромного размера, опухоль занимала всю брюшную полость и сдавливала органы. Об этом сообщает Минздрав региона.

Жительница Мегиона была госпитализирована с диагностированным гигантским миоматозным узлом. На момент обращения новообразование занимало всю брюшную полость и сдавливало органы малого таза, размеры миомы соответствовали 30-31-й неделе беременности.

Немедленное хирургическое вмешательство было невозможно из-за низкого уровня гемоглобина и учащенного пульса. Стабилизировав состояние женщины, врачи решились на операцию. Миому весом 5 кг удалось полностью удалить. Женщина находится под наблюдением медиков и скоро будет выписана на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Башкирии врачи удалили пациентке опухоль матки весом 4,3 кг. У женщины было диагностировано новообразование полости матки, опухоль выросла до размеров новорожденного ребенка. Операцию проводила бригада врачей гинекологического отделения больницы, новообразование полностью удалили.

Ранее в Подмосковье женщина пять лет не посещала гинеколога и запустила миому.

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