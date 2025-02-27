В Новосибирской области мужчина попал под поезд и выжил

В Новосибирской области устанавливаются обстоятельства травмирования местного жителя, который попал под поезд, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале Транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел на станции Речкуновка. 47-летний мужчина попал под поезд, пытаясь перебежать через железнодорожные пути перед движущимся локомотивом. Пострадавший выжил, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в пригороде Томска на станции Предтеченск в районе улицы Солнечная грузовой поезд сбил одиннадцатиклассника, который шел по путям в наушниках. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось, подросток оказался под колесами поезда, спасти его не смогли. Похожий случай произошел в Ленинградской области, где 76-летняя женщина пыталась проскочить на запрещающий сигнал светофора и попала под поезд, спасти пенсионерку не удалось.

Ранее в Ленобласти пенсионер попал под электричку и выжил.