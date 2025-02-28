Сотрудники МВД задержали группу преступников, похищавших людей в Москве

Правоохранители задержали семь участников преступной группы, которая занималась похищением людей и вымогательством в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Согласно заявлению, сотрудники Московского уголовного розыска вместе с коллегами из Центрального округа Москвы и при поддержке представительства МВД Киргизской Республики в МВД России задержали пятерых мужчин и двух женщин. Их подозревают в совершении тяжких преступлений. По данным следствия, двое приезжих организовали преступную группу, которая действовала с ноября 2023 по январь прошлого года.

По информации Следственного комитета РФ, задержанные обвиняются в совершении преступлений в зависимости от их роли. Им вменяются статьи: грабеж (пункты «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ), разбой (пункт «а» части 4 статьи 162 УК РФ), вымогательство (пункт «а» части 3 статьи 163 УК РФ), похищение человека (пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ), создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) с целью нападения на граждан или организации, а также руководство такой группой (части 1 и 2 статьи 209 УК РФ), а также незаконные действия с оружием, включая приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение (часть 4 статьи 222 УК РФ).

28 февраля представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в Щелкове были задержаны четыре человека по подозрению в торговле новорожденным.

Ранее в Москве раскрыли схему торговли людьми.