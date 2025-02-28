Врач объяснила, как исключить срывы и «зажоры» при соблюдении диеты

Нутрициолог Тектиева: чем строже диета, тем чаще и сильнее будут срывы с нее

Желающие сбросить лишний вес начинают процесс с ограничения питания. Причем считается, что срывы и «зажоры» — это следствие слабой воли, но на самом деле они физиологически оправданы. Чем строже ограничения, тем больше будет срывов и краткосрочнее результат похудения, объяснила нутрициолог Чечек Тектиева «Пятому каналу».

«Первая причина в том, что большинство людей очень мало едят. При похудении многие предпочитают строгую диету, правильное питание с ограничениями. И именно это является причиной срывов», — подчеркнула врач.

При таких строгих ограничениях организму не хватает макроэлементов, клетчатки, поэтому он требует восполнить дефицит. Особенно часто это происходит вечером, когда человек потратил уже много сил на борьбу с собой, его волы исчерпана — в основном тогда и происходят срывы. На самом деле мнение о том, что для похудения достаточно меньше есть — ошибочно. Если резко лишить организм питательных веществ, он будет сопротивляться, провоцируя у человека желание съесть что-то «запретное».

Перестать срываться можно, если начать питаться сбалансировано, полноценно, насыщая организм белками, сложными углеводами, полиненасыщенными жирами и клетчаткой. Так, если с утра человек находит силы сидеть на правильном питании, а к вечеру срывается — значит, еды не хватает. Лучше всего составить нормальный рацион с соблюдением баланса веществ, витаминов и минералов.

Кроме того, важно проработать эмоции, чтобы еда не становилась единственным источником радости и утешением. Важно разобраться в себе и понять, какие чувства толкают человека на переедание, и можно ли решить эти проблемы по-другому, заключила врач.

Напомним, диетолог Наталья Круглова тоже считает, что к срывам с диеты приводят именно жесткие ограничения и постоянное голодание. Так, в частности, нереалистичным она назвала попытку полностью раз и навсегда исключить из рациона сахар. Лучше оставить небольшое количество сахара в день — например, пару шоколадных конфет, две штуки зефира и так далее.

Ранее врач рассказала, сколько может длиться диета на соках.