Названы главные причины срывов во время диеты

Слишком строгие ограничения в питании могут быть причиной срывов во время диеты, рассказала RuNews24 диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, к такому эффекту может приводить и постоянное голодание, поэтому питание важно выстраивать так, чтобы не испытывать сильного голода. Еще одна возможная причина срывов — полное исключение сладкого из рациона.

«Полное исключение сахара может быть нереалистичной стратегией, поэтому стоит ограничить его количество, но не исключать полностью. Например, можно использовать небольшое количество сахара в день — пару шоколадных конфет, две штучки зефира или небольшое количество мороженого. Это поможет сделать процесс снижения веса более приятным и разнообразным», — заключила Круглова.

Директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук, профессор Ольга Сазонова до этого говорила, что диеты с подсчетом калорийности и нормы белков, жиров и углеводов заключают в себе определенные ограничения, поэтому могут приводить к срывам.

Ранее диетолог объяснила, как полностью отказаться от сахара без срывов.