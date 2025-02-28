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Генерала Попова привезут в Тамбов для ужесточения меры пресечения

ТАСС: вопрос о переводе генерала Попова в СИЗО рассмотрят в Тамбове
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова доставят в Тамбовский гарнизонный военный суд для рассмотрения вопроса о переводе его в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники [ГУ ФСИН] доставят Попова из Москвы в военный суд Тамбова, где сегодня рассмотрят ходатайство военной прокуратуры об ужесточении генералу меры пресечения», — говорится в сообщении.

Попова хотят перевести в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста. По данным прокуратуры, генерал отказался от медосвидетельствования, когда ехал из Тамбова в Москву после судебного процесса.

Попова обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что военные командиры опровергли в суде доводы следствия о виновности Ивана Попова.

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