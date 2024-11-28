Названы лучшие фрукты, чтобы укрепить иммунитет и справиться с ОРВИ

Регулярное употребление витаминов и антиоксидантов помогает сократить частоту заболеваний ОРВИ и ускорить восстановление организма. Чаще всего в рекомендациях врачей звучит необходимость употреблять больше фруктов, однако не все они одинаково эффективны в борьбе с ОРВИ. Кроме того, важно помнить о том, что в рационе должны быть антиоксиданты — они защищают клетки от повреждений, снижают воспаление и способствуют общему восстановлению организма. Алла Порхун, главный консультант по нутрициологии компании «Виво Маркет», рассказала «Газете.Ru», какие привычные и экзотические фрукты стоит включить в рацион в период простуд.

«Цитрусовые — апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты — остаются классическим выбором благодаря высокому содержанию витамина C. Этот витамин поддерживает иммунитет и стимулирует синтез коллагена, что ускоряет заживление тканей и укрепляет слизистые оболочки, создавая дополнительный барьер против инфекций. Например, лимон, добавленный в чай с медом, помогает успокоить воспаленное горло», — объяснила она.

Не менее полезным является киви, который, как и цитрусовые, является источником витамина C, а также антиоксидантов и клетчатки, поддерживающих здоровье кишечной микробиоты, что напрямую связано с функциями иммунной системы. Гранат, в свою очередь, обладает мощными противовоспалительными свойствами, улучшает кровообращение и содержит полифенолы, которые оказывают антивирусное действие, препятствуя распространению инфекций.

«Еще полезны при ОРВИ бананы, яблоки и хурма. Бананы, богатые калием, помогают поддерживать водно-солевой баланс, особенно при повышенной температуре, а яблоки с высоким содержанием пектина способствуют нормализации работы кишечника, что положительно влияет на иммунный ответ. Хурма, благодаря витаминам A, C, P, а также йоду и магнию, способствует укреплению сосудов и обладает выраженным противовоспалительным действием», — сказала эксперт.

Экзотические фрукты, такие как папайя, карамбола, фейхоа и личи, могут стать более эффективным выбором для укрепления иммунной системы в сезон ОРВИ. Папайя, кроме витаминов C и A, содержит фермент папаин, который улучшает пищеварение и способствует восстановлению тканей. Личи, богатый антиоксидантами, оказывает антивирусное действие и ускоряет восстановление организма. Фейхоа, благодаря высокому содержанию йода, поддерживает работу щитовидной железы, которая играет ключевую роль в регуляции иммунных реакций. Карамбола, известная своей звездчатой формой, содержит витамины C и A, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса и поддерживают здоровье слизистых оболочек, создавая барьер для проникновения вирусов.

«Важным дополнением являются ягоды, такие как малина и черная смородина, которые сохраняют свою пользу даже в виде варенья. Хотя при термической обработке часть витамина C разрушается, полифенолы и другие биологически активные вещества сохраняются, что помогает укреплять сосуды и снижать воспаление», — резюмировала она.

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