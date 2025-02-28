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«Зацепило Землю»: ученый раскрыл последствия начавшейся магнитной бури

Ученый Богачев: выброс массы на Солнце зацепил Землю и вызвал магнитную бурю
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Depositphotos

Причиной начавшейся на Земле магнитной бури стал выброс массы на Солнце. Он не обрушился на планету всей силой «в лоб», а лишь зацепил ее краем, поэтому опасаться серьезных последствий не нужно, объяснил RT руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Он шел под довольно большим углом, и был довольно большой шанс, что пройдет мимо планеты. Но все-таки он краем зацепил Землю. Это было в середине дня и, соответственно, стало причиной магнитной бури», — объяснил ученый.

Он напомнил, что в целом все бури делятся на пять категорий по интенсивности, где пять – это самые сильные. Сейчас наблюдаются бури G1 и G2 – самые слабые, поэтому никаких серьезных последствий они обычно не вызывают. У метеозависимых людей может испортиться самочувствие, но не так, как при сильных бурях. На технику и спутники такой выброс воздействия не оказывает, отметил Богачев.

Наблюдаемое явление – краткосрочное, поэтому сейчас ситуация уже постепенно стабилизируется, хотя небольшие возмущения остаются, заключил ученый.

Возмущение магнитного поля Земли специалисты зафиксировали накануне. В Институте прикладной геофизики агентству сообщили, что степень возмущенности магнитного поля Земли на данный момент находится на уровне G2 («умеренно») по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее ученые рассказали, может ли шапочка из фольги защитить от магнитных бурь.

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