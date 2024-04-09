Врачи назвали основной способ заражения кишечной инфекцией

В затопленном Орске фиксируют распространение кишечной инфекции – на данный момент известно о 27 заболевших. Заражение происходит, так как из-за паводка в воду проникли возбудители – вирусы и бактерии. Чаще всего они попадают в организм человека алиментарным путем, то есть через рот, объяснила врач-инфекционист Любовь Раченкова.

«Возбудитель может попасть в организм через предметы обихода, через недоброкачественную воду или продукты питания», — пояснила доктор в беседе с телеканалом «360».

К главным симптомам кишечной инфекции она отнесла диарею и лихорадку, отметив, что такое состояние может привести к опасному уровню обезвоживания организма. По этой причине при заражении следует пить как можно больше жидкости с электролитами – минералки и чая с сахаром. Количество потребляемой жидкости должно быть от 2,5 до 3 литров в день.

«Также в лечении обязательно используются адсорбенты, которые связывают и выводят из организма токсические продукты», — объяснила врач.

Кишечные инфекции наиболее опасны для детей и пенсионеров старше 65 лет, предупредила Раченкова. В случае их заражения следует обязательно обратиться в больницу. Лечить заболевание в домашних условиях можно только если состояние человека не тяжелое. Так, если заразившегося лихорадит, а в туалет он ходит чаще пяти раз в день – нужна медицинская помощь, заключила инфекционист.

Напомним, в Орске отключили воду в подтопленных домах из-за кишечных инфекций. Отключение позволит специалистам провести дезинфекцию участка водопровода.

В одной из российских школ ранее ученики заразились острой кишечной инфекцией.