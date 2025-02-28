Названы породы собак, которые подходят для защиты дома

Бельгийские овчарки малинуа являются идеальным вариантом для защиты дома и семьи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Однако они уточнили, что такие собаки требуют внимания, интенсивных физических нагрузок и обязательной социализации. Еще одна подходящая порода — акита-ину. Эти питомцы преданы своим хозяевам и склонны к охране, но нуждаются в ранней социализации.

Для защиты дома можно также завести немецкую овчарку, которая быстро обучается и отлично чувствует опасность, а также бульмастифа, обладающего врожденным инстинктом защиты. Аналогичными качествами также обладают породы кане-корсо, боксер и американский бульдог, заключили специалисты.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собаки породы басенджи практически не линяют, они являются обладателями мягкой шерсти, которая не требует особого ухода. Помимо этого, к нелиняющим породам относятся пудели и мальтезе, однако, эти собаки требуют грамотного ухода, потому что выпавшая шерсть может оставаться на животном и запутываться.

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