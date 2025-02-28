Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы породы собак, которые подходят для защиты дома

Pravda.Ru: немецкая овчарка подойдет для защиты дома
close
Depositphotos

Бельгийские овчарки малинуа являются идеальным вариантом для защиты дома и семьи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Однако они уточнили, что такие собаки требуют внимания, интенсивных физических нагрузок и обязательной социализации. Еще одна подходящая порода — акита-ину. Эти питомцы преданы своим хозяевам и склонны к охране, но нуждаются в ранней социализации.

Для защиты дома можно также завести немецкую овчарку, которая быстро обучается и отлично чувствует опасность, а также бульмастифа, обладающего врожденным инстинктом защиты. Аналогичными качествами также обладают породы кане-корсо, боксер и американский бульдог, заключили специалисты.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собаки породы басенджи практически не линяют, они являются обладателями мягкой шерсти, которая не требует особого ухода. Помимо этого, к нелиняющим породам относятся пудели и мальтезе, однако, эти собаки требуют грамотного ухода, потому что выпавшая шерсть может оставаться на животном и запутываться.

Ранее ученые рассказали, как понять, что ваша собака хочет сообщить вам что-то важное.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами