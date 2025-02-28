«Вымещал негатив»: россиянин объяснил, зачем повредил зеркала у нескольких автомобилей

В Улан-Удэ мужчина повредил зеркала у нескольких авто после ссоры с женой

В Улан-Удэ 24-летнего местного жителя подозревают в повреждении зеркал у нескольких автомобилей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД РФ.

При выяснении обстоятельств случившегося, мужчина рассказал, что 22 февраля возвращался вместе с супругой на такси из увеселительного заведения. В какой-то момент, по его словам, он повздорил с водителем, а затем с супругой. Покинув салон, он отправился не домой, а к припаркованным у дома машинам и сломал несколько зеркал. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свое поведение он объяснил тем, что вымещал негатив.

«Мужчина отметил, что уже поговорил с потерпевшими, раскаялся и начал компенсировать ущерб путем перевода денежных средств за испорченное имущество», — уточнили в МВД.

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