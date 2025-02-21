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Тренер назвала главные правила для эффективного похудения

Тренер Аттард: здоровый сон поможет эффективно похудеть
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Freepik.com

Для правильного и эффективного похудения важно создать и поддерживать дефицит калорий. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога и фитнес-тренера Рейчел Аттард.

Она посоветовала включать в рацион питания продукты, богатые постными белками (курицу), а также полезными жирами (оливковое масло) и клетчаткой (бобовые). Помимо этого, не стоит забывать про физическую активность. Тренер рекомендует ходить ежедневно около 10 тыс. шагов в день и выполнять силовые тренировки не реже двух раз в неделю.

Еще один фактор для снижения веса — здоровый сон. Спать нужно не менее семи часов в день, уточнила Аттард. По ее словам, важно также сосредоточиться на маленьких победах.

«Я знаю, что желание получить быстрые результаты может быть заманчивым, но я могу вам обещать, что последовательность и терпение являются ключами к успеху», — заключила она.

Американские диетологи Джоанна Кац и Маша Дэвис до этого рассказали, что качественный сон повышает эффективность тренировок, а также нормализует метаболизм и уровень гормонов, регулирующих пищевое поведение. Такие эффекты помогают быстрее избавляться от висцерального жира, окружающего внутренние органы.

Ранее тренер объяснила, в какое время суток лучше тренироваться, чтобы похудеть.

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