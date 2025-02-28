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Мать подкинула годовалую девочку в подъезд биологическому отцу в Ленобласти

Mash: в Ленобласти мать подкинула годовалую дочь в подъезд биологическому отцу
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Shutterstock

В Ленинградской области женщина подкинула годовалую дочь на лестничную клетку подъезда, где живет биологический отец девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в городе Мурино. 41-летняя женщина принесла маленькую дочь в подъезд, где проживает отец девочки, и оставила ее на лестничной клетке 17-го этажа. После этого мать ребенка скрылась.

Позже младенца обнаружили местные жители. Они обратились в правоохранительные органы, которые начали разбираться в судьбе годовалой девочки. В этот момент мать, находясь уже в состоянии алкогольного опьянения, вернулась в подъезд, где оставила дочь.

Женщина пояснила, что решила отнести девочку на воспитание отцу. По ее словам, бабушка отказалась забрать ребенка, а сама она не будет заниматься воспитанием.

Мать девочки задержали и доставили в отдел полиции. На нее составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее младенца обнаружили в мусорном контейнере в Подмосковье.

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