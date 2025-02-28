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В России могут разрешить столичным мигрантам работать в соседнем регионе

Минфин предложил разрешить московским мигрантам работать в Подмосковье
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министерство финансов России предложило разрешить иностранцам в Москве и Санкт-Петербурге использовать один патент для работы в смежных регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пакет поправок.

Так, в случае принятия изменений столичные мигранты смогут использовать один и тот же документ при приеме на работу в Москве и Подмосковье, а петербургские — для трудоустройства в Северной столице и Ленинградской области.

По мнению Минфина, поправки позволят снизить издержки предпринимателей, а также повысить мобильность работников. Новые правила могут начать действовать с 1 сентября.

До этого председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума ждет предложений от правительства по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию России семей мигрантов. Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу по улучшению сферы миграционной политики.

Ранее Лавров оценил необходимость введения визового режима для трудовых мигрантов.

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