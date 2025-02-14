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Алтайского студента посадили за вербовку людей в легион «Свобода России»

Mash Siberia: алтайского студента посадили на шесть лет за вербовку в легион ВСУ
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Shutterstock

Российского студента посадили на шесть лет за то, что он вербовал людей в подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) легион «Свобода России» (организация запрещена в России) в Алтайском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным журналистов, 18-летний Иван расклеивал антироссийские листовки и пытался вовлечь знакомых в террористическое формирование.

В посте отмечается, что за собой молодой человек «утащил» знакомого, который готовил теракт на железной дороге. Тому грозит год заключения по уголовному делу.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в Волгограде суд оштрафовал владельца автомобиля за публичное демонстрирование символики легиона «Свобода России». В январе полицейские остановили на улице Тимирязева машину мужчины и заметили, что на номерной рамке транспортного средства был изображен бело-сине-белый флаг — символ запрещенной организации.

Подсудимый свою вину не признал. Суд в итоге обязал его выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее служителя челябинского храма приговорили к колонии за призывы к терроризму.

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