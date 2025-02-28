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В заповеднике Приморья ввели особый противопожарный режим

В Лазовском заповеднике и нацпарке в Приморье ввели особый противопожарный режим
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Tudoran Andrei/Shutterstock/FOTODOM

Введен запрет на посещение туристами национального парка «Зов тигра» и Лазовского заповедника в Приморье из-за сложной пожароопасной ситуации. Об этом сообщили в дирекции парка «Зов тигра».

«Ввести особый противопожарный режим с 21 февраля 2025 года и до особого распоряжения на территории Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах», — говорится в распоряжении.

Насколько долго будет действовать противопожарный режим пока неизвестно.

Парк «Зов тигра» был открыт в целях сохранения и восстановления природных комплексов и объектов, историко-культурных объектов, экологического просвещения населения, разработки и внедрения научных методов охраны природы, осуществления экологического мониторинга, создания условий для регулируемого туризма и отдыха. Его площадь составляет более 83 тыс. га.

Недавно в Приморье из-за крупного лесного пожара на территории Уссурийского городского округа был введен особый режим. Общая площадь возгорания составила порядка 300 га. Пламя находилось далеко от жилых строений, поэтому обошлось без пострадавших.

Ранее в Приморье нашли способ отгонять уссурийских тигров от предприятий.

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