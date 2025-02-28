Эксперт рассказал о необычном способе мошенников обмануть россиян

Мошенники могут маскировать свои письма под рассылки магазинов, чтобы получить доступ к персональной информации россиян. Об этом рассказал «Ленте.ру» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Нужно пристально рассматривать все сообщения, причем не только от незнакомых, но и от уже знакомых отправителей. Злоумышленники могут маскироваться под стандартные рассылки», — пояснил он.

Злоумышленник может скопировать стиль, который маркетплейс использует при рассылках. После этого пользователь нажимает на фальшивую ссылку, запуская на свое устройство вирус, который крадет персональные данные и дает доступ к деньгам пострадавшего.

Недавно в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что внедрение биометрии на маркетплейсах позволит обеспечить дополнительную защиту аккаунтов пользователей от мошенников.

После внедрения функции мошенники лишатся возможности воспользоваться банковской картой пользователя, списать деньги с внутреннего кошелька и украсть личные данные.

Ранее россиянка осталась без квартиры и отдала мошенникам 7,4 млн рублей.