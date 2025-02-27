Россиянка осталась без квартиры и отдала мошенникам 7,4 млн рублей

Жительница Ярославля осталась без денег и квартиры, поверив мошенникам. Она продала недвижимость и отдала более 7 млн рублей неизвестным. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 49-летней жительницей Ярославля под видом сотрудников сотовой компании. Они убедили женщину в том, что ей необходимо срочно продлить договор на услуги мобильной связи. Потерпевшая продиктовала мошенникам код из СМС-сообщения.

Спустя некоторое время ей поступил звонок из «службы безопасности» банка, аферист сообщил ей, что преступники пытаются завладеть ее сбережениями. Следуя указаниям звонивших, россиянка сначала перевела на указанные 2,5 млн рублей, а затем продала квартиру. Вырученные от сделки средства она частями передала курьерам почти пять миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее полиция задержала подельника мошенников, укравших у блокадницы 13 млн рублей.