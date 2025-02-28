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В российском городе ввели режим повышенной готовности

В Благовещенске ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра
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Silas Stein/dpa/Global Look Press

В связи с сильным ветром власти Благовещенска приняли решение ввести режим повышенной готовности, который продлится до вечера 3 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

По данным амурского Гидрометцентра, в период с 28 февраля по 3 марта в Благовещенске ожидается ухудшение погодных условий. Так, 28 февраля в городе пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть южный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный. Его скорость составит 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с.

При этом в с 1 по 3 марта в Благовещенске осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть северо-западный умеренный, днем местами с усилением до 12 м/с.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать старшему оперативному дежурному ЕДДС: 202-112. Будьте осторожны и берегите себя!» — говорится в сообщении.

15 февраля на Алтае после землетрясения ввели режим повышенной готовности. В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех селах Кош-Агачского района были возможны проблемы с водоснабжением.

Ранее режим ЧС ввели в поселке в Хабаровском крае из-за нарушения теплоснабжения.

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