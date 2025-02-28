Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путину предложат присвоить Уссурийску звание «Город трудовой доблести»

В Приморье попросят Путина присвоить Уссурийску звание «Город трудовой доблести»
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали предложение жителей обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о присвоении Уссурийску почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, вице-спикер краевого парламента Джамбулат Текиев, передает ТАСС.

Глава комитета отметил, что о трудовом героизме жителей Уссурийска собрано множество доказательств. Например, об их работе свидетельствуют архивные документы, публикации в газетах военных лет, правительственные телеграммы Иосифу Сталину и его ответы на них, подчеркнул Текиев.

«Представленные документы соответствуют необходимым требованиям и получили положительное экспертное заключение Российской академии наук. Поддержал инициативу уссурийцев и глава региона Олег Кожемяко», — сказал вице-спикер краевого парламента.

В январе Путин присвоил семи российским населенным пунктам звание «Города трудовой доблести». Среди них: Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард.

Почетным званием города были отмечены за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, а также обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции для фронта и тыла.

Ранее Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами