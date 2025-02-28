Путину предложат присвоить Уссурийску звание «Город трудовой доблести»

Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали предложение жителей обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о присвоении Уссурийску почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, вице-спикер краевого парламента Джамбулат Текиев, передает ТАСС.

Глава комитета отметил, что о трудовом героизме жителей Уссурийска собрано множество доказательств. Например, об их работе свидетельствуют архивные документы, публикации в газетах военных лет, правительственные телеграммы Иосифу Сталину и его ответы на них, подчеркнул Текиев.

«Представленные документы соответствуют необходимым требованиям и получили положительное экспертное заключение Российской академии наук. Поддержал инициативу уссурийцев и глава региона Олег Кожемяко», — сказал вице-спикер краевого парламента.

В январе Путин присвоил семи российским населенным пунктам звание «Города трудовой доблести». Среди них: Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард.

Почетным званием города были отмечены за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, а также обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции для фронта и тыла.

Ранее Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам.